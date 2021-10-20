Москва, 20 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не планирует прививаться от COVID-19 из-за высокого уровня антител в крови. Об этом он заявил журналистам.

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«Я пока прививку не сделал, потому что у меня очень высокий уровень антител. Он у меня сохраняется», — сказал Песков.

По его словам, для прививки необходимо, чтобы уровень антител опустился.