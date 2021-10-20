Джакарта, 20 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Уровень вакцинации против коронавируса в столице Индонезии Джакарте достиг 99,8%, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Джакарта стала регионом Индонезии с самым высоким охватом вакцинацией против COVID-19.

Вакцинация в Джакарте продолжает увеличиваться с июля по октябрь 2021 года.

Полную вакцинацию от коронавируса в столице Индонезии прошли 81,9% пожилых людей, 96,3% людей с ограниченными возможностями, 72% детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В других районах Индонезии охват вакцинацией всё ещё очень низкий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ИндонезииДжоко Видодопоставил цель привить к концу года 70% населения.

Подробнее в материале: «От двери до двери»: власти Индонезии ускоряют вакцинацию от коронавируса