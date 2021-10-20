Москва, 20 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ещё не проводил процедуру ревакцинации от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Путин

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«Президент пока не ревакцинировался. Мы сообщим, когда он это сделает», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер сделает это тогда, когда ему позволят врачи.