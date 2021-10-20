Москва, 20 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Компания Kia планирует представить на российском авторынке в 2022 году электрический кроссовер EV6. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Kia Kia EV6

Первоначально модель появится в продаже только в Москве и Санкт-Петербурге, а затем станет доступна в других регионах.

Кроме того, в компании планируют решить проблему с инфраструктурой для новых моделей. Так, совместно с партнерами Kia в ключевых российских городах будут открыты зарядные станции корейского автопроизводителя.

В планах автопроизводителя также есть пункт по расширению в России модельной линейки электрифицированных автомобилей.

Kia EV6 предлагается в различных версиях. Электрокар получит один или два электромотора, а также аккумуляторы ёмкостью 58 и 77,4 кВтч. Установленный на заднюю ось «движок» будет выдавать 125 кВт (170 л. с.), а два электромотора будут иметь суммарную мощность 173 кВт (235 л. с.).

Кроме того, будут представлены модели с батареей с увеличенным запасом энергии, производительность которых составит 168 кВт (228 л. с.) и 239 кВт (325 л. с.).

Ранее Kia представила в Индии спецверсию кроссовера Sonet под названием First Anniversary Edition.

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