Нижний Новгород, 20 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. За минувшие сутки 40 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Это очередной печальный рекорд за сутки с начала пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне сообщалось о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7285 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 октября в регионе выявили 728 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной максимальный прирост зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 715 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 182 680 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 10 425 человек.

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