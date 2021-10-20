Кабул, 20 октября 2021, 12:47 — REGNUM В Афганистане краткосрочные курсы военной подготовки в северо-восточной провинции Тахар прошли не менее 150 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 20 октября агентство Bakhtar.
Отмечается, что прошедшие подготовку боевики будут охранять таджикско-афганскую границу, а также обеспечивать безопасность населения Тахара.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с делегацией радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).