* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 20 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Афганистане краткосрочные курсы военной подготовки в северо-восточной провинции Тахар прошли не менее 150 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 20 октября агентство Bakhtar.

U.S. National Archives Афганистан

Отмечается, что прошедшие подготовку боевики будут охранять таджикско-афганскую границу, а также обеспечивать безопасность населения Тахара.

«Мы формируем регулярную армию из членов движения и военных бывшей правительственной армии и не допустим вторжения со стороны другого государства», — цитирует агентство одного из командующих подразделений движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с делегацией радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).