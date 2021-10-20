Новосибирск, 20 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Суд избрал меру пресечения в отношении заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

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«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска обвиняемому Нормайкину В.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 18 декабря 2021 года. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в информации.

Напомним, что заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Владимир Нормайкин был задержан 18 октября, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки — 2 млн 5 тыс. рублей.

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