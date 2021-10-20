Ташкент, 20 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. ГУП «Тошкент метрополитени» (Ташкентский метрополитен) привлечет зарубежного специалиста на должность заместителя начальника по цифровизации. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на постановление президента Узбекистана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метрополитен

«Кроме того, намечено привлечь консультантов, имеющих передовой зарубежный опыт, для разработки стратегии совершенствования и повышения эффективности деятельности метрополитена», — говорится в сообщении.

Документом перед метрополитеном поставлены задачи внедрения современных механизмов управления на основе зарубежного опыта.

В частности, предстоят задачи по модернизации инфраструктуры и поэтапного обновления подвижного состава, повышения степени безопасности перевозок, интеграции станций с направлениями надземного общественного транспорта и другие.