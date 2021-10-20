Москва, 20 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Правительство всё время твердит о достижениинеких«целей», ногораздо важнее — улучшатьреальную жизнь большинства граждан, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 октября, комментируя план правительства по снижению бедности.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

По данным«Известий», Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года предполагает, чтов2021году доля людей с доходами ниже прожиточного минимума сократится до 11,4%, в 2022 году— до 10,8% и далее продолжит снижаться.

« На мой взгляд, серьёзно рассуждать о том, что у нас в стране человек, чей доход в месяц превышает в среднем 12,5 тыс. рублей, уже не является бедным, могут только люди без стыда и совести. Отталкивайся тут от величины прожиточного минимума или от так называемого медианного дохода, который, кстати говоря, меньше дохода среднедушевого, всё равно. Так что некий абстрактный «уровень бедности» в нашей стране будет, возможно, в предстоящие годы падать, а вот число малоимущих, если нынешняя политика правительства продолжится, будет увеличиваться.

Опросы относительно того, какой ежемесячный доход мог бы позволить гражданам России не считать себя малоимущими, имеются. Вот на этот показатель правительство и должно ориентироваться. А все остальные расчёты — от лукавого.

Надо заставить, наконец, крупные компании, особенно с государственным участием, платить гражданам России нормальные зарплаты. Они должны быть как минимум в два раза больше нынешних.