Вена, , 13:02 — REGNUM Вступление стран Западных Балкан в ЕС не имеет альтернативы. Об этом заявил новый канцлер Австрии Александер Шалленберг 20 октября.

Балканы

Шалленберг отметил, что между Австрией и странами Западных Балкан существуют тесные связи — экономические, политические и культурные. Поэтому, по его мнению, нет никакой альтернативы полноценному членству стран региона в ЕС. А Брюссель со своей стороны должен четко дать понять, что переговоры отдельных стран о присоединении к Евросоюзу не должны продолжаться бесконечно, считает Шалленберг.

«Западные Балканы — это не двор за нашим домом, а внутренняя территория Европы. Все, что происходит в регионе Западных Балкан, непосредственно отражается на нас», — заявил новый канцлер Австрии сербскому новостному агентству «Танюг».

Шалленберг добавил, что Евросоюз ни в коем случае не должен «оставить вакуум» в этом регионе, так как это откроет возможность для других больших государств мира, таких, как Китай, Россия и Турция, утвердить свое влияние на Западных Балканах.

Напомним, что ранее на саммите ЕС — Западные Балканы в Словении страны Евросоюза отказались определить четкие временные рамки для приема стран региона в состав организации.