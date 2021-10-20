Москва, 20 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Власти Москвы допускают перевод на дистанционный режим работы тех сотрудников, которые находятся в отпуске или в командировке. Об этом 20 октября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Она ответила на вопросы о вводимых в Москве новых ограничительных мерах. Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Ракова проинформировала, что в норму о 30% переводимых на дистанционный формат сотрудников могут быть включены лица, находящиеся в командировке или отпуске.

«Могут, — ответила чиновница на соответствующий вопрос. — Так как эта мера направлена на сокращение передвижений жителей именно по Москве».