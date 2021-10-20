Москва, 20 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Высокая смертность от коронавирусной инфекции в России связаны с низкой долей вакцинированного населения. Об этом 20 октября сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сейчас 86% пациентов, госпитализированных с коронавирусом, — это люди старше 60 лет и практически все невакцинированные. Поэтому у нас такая высокая летальность», — сказал Болибок.

Вторая причины роста заболеваемости заключается в том, что коронавирус стал чаще поражать детей, которые даже при отсутствии внешних проявлений COVID-19 способны передавать инфекцию окружающим.