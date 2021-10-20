Сеул, 20 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 36 777 человек. Об этом 20 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 20 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 40 513 091 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 78,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 443 345 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 34 265 084 человека.

За последние два дня (18 — 19 октября) в стране было зарегистрировано 6345 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 329 363 случая.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на двенадцать человек, до 799 человек.