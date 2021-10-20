Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге с COVID-19 в стационары были госпитализированы 499 пациентов, это на 145 человек больше, чем в предыдущие сутки. В больницах Петербурга, перепрофилированных на лечение коронавируса, находится 7523 пациента, это на 75 человек больше, чем сутками ранее, сообщили 20 октября в Смольном.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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В палатах реанимации коронавирусных больниц Петербурга сегодня находится 698 пациентов (+17 к данным предыдущих суток), в том числе 356 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+14 за сутки).

В Северной столице развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободны 37,36% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находится 36 593 заболевших, это на 713 человек больше, чем сутками ранее. Еще 5764 человека находятся на домашнем карантине, 204 человека — в обсерваторе.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки уменьшился на 0,1 ед. и составляет на сегодня 1,23 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Северной столице выявлено 3274 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались за сутки 62 человека. Выписаны 3083 человека.