Нижний Новгород, 20 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 20 октября выявили 728 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной максимальный прирост зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 715 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 182 680 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 535 человек, всего выздоровели с начала пандемии 164 970 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 40 жителей региона. Это также максимальное число смертей за сутки с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 достигло 7285 человек. Накануне сообщалось о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 10 425 человек.

По состоянию на 20 октября в регионе проведено 3 922 790 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9905 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 490,0.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции резко снизился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 20 октября остаются свободными 14% коек в ковид-центрах.