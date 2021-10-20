Воронеж, 20 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация введена для сотрудников 18 крупных предприятий в Воронежской области. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом региона, 19 октября опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

«На территории области сохраняется тенденция к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией среди всех возрастно-социальных групп населения. Темп прироста составляет от 3 до 10% еженедельно», — говорится в постановлении.

Новые правила касаются сотрудников 18 предприятий непрерывных и опасных производств. В перечень вошли: УК «Рудгормаш»; «Лискимонтажконструкция»; «АВА-Трейд»; «Сименс Энергетика Трансформаторы»; «Концерн Созвездие»; «Электросигнал»; ВАСО; «ОФС РУС ВОКК»; «АВС Фарбен»; «Воронежсинтезкаучук»; «Воронежстальмост»; Воронежский шинный завод; «Минудобрения»; «ЭФКО Косметик»; «Воронежпромлит»; «ВЗПП-Микрон»; КБХА; Борисоглебский авиационный ремонтный завод №711.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 октября в Воронежской области действует требование об обязательной вакцинации для сотрудников сферы здравоохранения, образования, услуг, развлечений и спорта, госсслужащих, сотрудников МФЦ, банков, почты.