Екатеринбург, 20 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявлено еще 603 случая заражения коронавирусом. Из них 99 приходится на Екатеринбург — сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Суточный показатель заразившихся коронавирусом вырос на 9. Днем ранее было зафиксировано 594 случая.

С начала пандемии в регионе выявили уже 150 105 случаев заражения. Оправились от болезни 136 970 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции скончались 7124 человека.

Напомним, с 25 октября в Свердловской области будет действовать система QR-кодов. В ряд заведений можно будет попасть только предъявив код сотруднику.