Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 308 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на пять человек больше чем днем ранее. Об этом 20 октября сообщили в региональном оперативном штабе. В стационары за сутки было госпитализировано 192 заболевших ковидом жителя области.

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Наибольшее количество инфицированных выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Кириши (22), Выборг (21), Гатчина (18), Всеволожск, Тихвин (по 17), Кудрово (15), Лодейное Поле (10).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 74 609 инфицированных коронавирусом. Из них 56 350 уже выздоровели, в том числе 266 человек — за минувшие сутки. Умерли 2512 пациента, в том числе три летальных случая были зарегистрированы за прошедший день.