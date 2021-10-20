Подгорица, 20 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Во главе списка стран, из которых в 2021 году в экономику Черногории прибыло больше всего прямых иностранных инвестиций в период с января по конец августа, находится Россия с 82,58 млн евро, сообщается в бюллетене центрального банка страны.

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Из них самая большая сумма в 31,46 миллиона евро относится к продаже недвижимости, купленной в Черногории, за ней следует так называемая межфирменная задолженность в размере 29,27 миллиона евро, а четверть средств, или 21,6 миллиона евро, была инвестировали в местные компании и банки.

Второе место среди инвесторов занимает Мальта с 70,35 млн евро, почти полностью состоящая из межфирменной задолженности в размере 70,19 млн евро.

Третье место в списке занимает Сербия с инвестициями в размере 53,34 миллиона евро, из которых 23,17 миллиона приходится на покупку недвижимости в нашей стране.

В общей сложности 413 миллионов евро поступили из Италии, что является четвертым, где 36,38 миллиона евро были помечены как конфиденциальная информация об инвестициях не более трех инвесторов в местные компании и банки.

На пятом месте находится Швейцария с 40,54 млн евро, из которых 22,72 млн составляют межфирменные долги.

За ними следуют граждане США с 22,05 миллиона евро, Германии с 18,78 миллиона евро, Объединенных Арабских Эмиратов с 18,22 миллиона евро, Азербайджана с 17,42 миллиона евро, Турции с 15,67 миллиона евро, Кипра с 11,61 миллиона евро и Боснии и Герцеговины с 11,24 миллиона евро.

Следует добавить, что граждане Словении инвестировали 8,1 миллиона евро, Хорватии 6,56 миллиона, Косово 4,02 миллиона, Албании 2,9 миллиона и Северной Македонии 1,09 миллиона евро.

Среди стран, граждане которых инвестировали от одного до десяти миллионов евро, — Австрия, Великобритания, Швеция, Франция, Украина, Нидерланды, Гонконг, Сингапур, Бельгия, Чехия, Китай, Канада, Люксембург, Польша, Испания, Венгрия, Австралия, Египет и Южная Африка.