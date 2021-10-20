Кишинёв, , 12:13 — REGNUM Участники ЛГБТ-центра в Молдавии GENDERDOC-M считают победой ратификацию в республике Стамбульской конвенции. Сообщение об этом было опубликовано на странице организации в Facebook.

ЛГБТ fsHH

«ПОБЕДА! — говорится в сообщении центра защиты интересов ЛГБТ-сообщества. — Молдова ратифицировала Стамбульскую конвенцию».

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о ратификации конвенции 20 октября. На подпись ее представил парламент республики, большинство которого 14 октября проголосовало за то, чтобы этот документ действовал на территории республики.

Депутаты от Блока коммунистов и социалистов 19 октября обратились в Конституционный суд с требованием признать документ противоречащим конституции Молдавии. Они заявляют, что положения конвенции под прикрытием защиты женщин от насилия продвигают ценности ЛГБТ-сообщества.

Стоит отметить, что положения Стамбульской конвенции, принятой в мае 2011 года, вызывают споры. В России её не ратифицировали. Общественные движения, выступающие в защиту традиционных ценностей, отмечают, что под «ширмой» защиты женщин документ внедряет механизмы разрушения семьи.

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