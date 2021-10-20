Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки прививку от коронавирусной инфекции сделали 7 040 человек, а днем ранее в прививочных пунктах побывали 5 832 человека. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По данным ведомства, на данный момент полностью прошли вакцинацию от коронавируса 572 468 жителей региона, а 25 891 человек сделали уже повторную вакцинацию (ревакцинацию).

Напомним, численность постоянного населения Ленинградской области на 1 августа 2021 года составляла 1 млн 903 тыс. человек, включая несовершеннолетних, которым прививка от COVID-19 пока не делается.