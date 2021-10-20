Подгорица, 20 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,5 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 51,3 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

Mil.ru Вакцинация

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Первую дозу вакцины получили 253 936 человек или 41 процент, а вторую — 234 725 человек или 37,9 процента всего населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.