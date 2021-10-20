Москва, 20 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Число заражений коронавирусом в Москве, выявляемых врачами ежесуточно, растёт. Об этом 20 октября сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

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За сутки в столице зафиксировано 5847 новых случаев заражения, что больше, чем сутками ранее, когда выявили 5,7 тыс. новых носителей вируса. При этом 1529 пациентам потребовалась медицинская помощь в стационаре. В настоящее время 649 пациентов находятся на ИВЛ.

Всего в городе выявили 1 737 784 случая заражения. Вылечился от болезни 1 544 301 пациент, умер 30 381 человек.