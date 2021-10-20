Краснодар, 20 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 254 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 20 октября. Накануне, 19 октября, также сообщалось о 254 новых заразившихся. Среди пациентов, у которых подтверждён коронавирус за минувшие сутки, — 40 детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре выявили 72 случая, в Лабинском районе — 26, в Темрюкском — 19, в Сочи — 13, в Кущевском районе — 12, в Мостовском — 11. По десять заболевших в Ленинградском и Усть-Лабинском районах, по девять — в Курганинском и Горячем Ключе, восемь — в Тимашевском», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 78 603 человека, в том числе выздоровели 57 532 пациента, скончались 6 934 жителя региона с подтверждённым COVID-19. В настоящее время в коронавирусных стационарах на лечении остаются 3 345 человек, 108 пациентов находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. Ещё 10 792 человека лечатся дома.