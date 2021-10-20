Москва, 20 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск Министерства обороны России к подрядчику ряда объектов — АО «Главное управление обустройства войск». Последнему теперь предстоит выплатить свыше 621 млн рублей, которые фигурировали как неосновательное обогащение. Вердикт суда ещё может быть обжалован, на это судья Мищенко отводит месяц с даты принятия, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Решением суда «в пользу Министерства обороны Российской Федерации сумму неосновательного обогащения в размере 621 515 694 рубля 65 копеек» решено взыскать с ответчика полностью. Детали спора пока не раскрывались, так как мотивировочная часть не обнародована.

АО занимается как строительством жилья для военнослужащих, так и нежилых зданий для различных нужд. Например, за 2018 год ГУОВ передало вооруженным силам более 1,4 тыс. зданий и сооружений разного назначения.

Министерство довольно часто обращается к ГУОВ с судебными претензиями. Этот спор был не единственным. Только за 19 октября 2021 года Минобороны подало к АО почти 30 исков на разные суммы.