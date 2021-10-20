Москва, 20 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в рамках «Часа субъекта РФ» на днях Камчатского края 20 октября обратила внимание на низкую активность вакцинации от коронавируса на полуострове, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ковидная ситуация в целом по стране не простая. В Камчатском крае пока низкий уровень вакцинации. Ну всё есть, вакцин достаточно, созданы условия для доступности вакцин. Больше говорите с людьми, объясняйте необходимость. Надо достучаться до каждого человека, чтобы он понял свою ответственность за своё здоровье, здоровье близких», — призвала Валентина Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентина Матвиенко отметила качественную подготовку камчатской делегации и большую роль губернатора Камчатки Владимира Солодова в успешном развитии региона.