Джакарта, 20 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поставил цель привить к концу года 70% населения, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Президент Индонезии Джоко Видодо на вакцинации от коронавируса в Национальной галерее Индонезии

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«Мы надеемся, что к концу года более 70% населения привьют от коронавируса», — заявил глава государства во время рабочего визита в город Таракан, расположенный на Калимантане.

По словам президента, одной из попыток ускорить вакцинацию против Covid-19 является проведение вакцинации «от двери до двери».

«Мы надеемся, что вакцинация обеспечит максимальную защиту обществу, чтобы люди могли быть защищены от распространения COVID-19», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо протестировал созданный в стране бронированный автомобиль.