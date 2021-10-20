Москва, 20 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 34 073 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 8 094 825.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 1028 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 226 353.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 065 712 человек вылечились от нового заболевания, 25 231 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 33 740 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.