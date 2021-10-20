Воронеж, 20 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Воронежской области побит очередной суточный рекорд по числу случаев заражения коронавирусом — 20 октября зарегистрировано 698 новых носителей инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе региона. Накануне, 19 октября, сообщалось о 689 новых случаях заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Воронежской области составляет 145 984 человека. Выздоровели из них 117 042 пациента, в том числе 267 за последние сутки. В больницах, по данным департамента здравоохранения региона, остаются 7 239 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Воронежской области зарегистрирован очередной рекорд по смертности — за сутки скончались 57 человек. Всего жертвами инфекции в регионе стали 6 568 человек.