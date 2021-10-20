Москва, 20 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В России растёт число новых заражений коронавирусом, следует из обновлённой 20 октября статистики федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки выявлено 34 073 случая заражения коронавирусом. Это больше, чем накануне, 19 октября, когда выявили 33 740 носителей вируса. Суммарное число выявленных заражений достигло 8 094 825 случаев.

Уточняется, что новые заражения выявлены во всех регионах России. Первая тройка — Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Там выявили 5847, 3274 и 2590 новых случаев соответственно. Приближается к тысячному приросту Самарская область — 930 новых случаев.