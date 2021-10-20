Москва, 20 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Недоверие к вакцинам от коронавируса характерна не только для России, но и для других стран. Об этом 20 октября заявил президент исследовательского центра «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это касается не только России. Это глобальная проблема», — сказал социолог.

Сложившуюся ситуацию он объяснил глобализацией информационных потоков. В современном мире любой человек может высказаться по любой проблеме и его точка зрения будет доступна миллионам других людей.

«В первую очередь должны верить (в эффективность вакцин — прим. ИА REGNUM) сами врачи. А дальше эта вера внятно и четко должна быть доведена до населения. Сейчас этого нет. Сейчас продолжается кампания по запугиванию. Но невозможно жить в состоянии постоянного страха», — сказал Милехин.