Москва, 20 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Доступ к камерам видеонаблюдения в торговых центрах потребовала предоставить для контроля за соблюдением режима ношения защитных масок мэрия Москвы. Об этом 20 октября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

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По информации издания, указание провести до 20 октября интеграцию камер видеонаблюдения с входных групп ТЦ с Единым центром хранения данных (ЕЦХД) мэрии для того, чтобы следить за ношением масок, поступила в торговые центры столицы.

Также приводится инструкция для ТЦ, в которой указано, что частота кадров должна быть 15−25 к/с, а разрешение камеры — не ниже 720p. Кроме того, отмечается, что представителю объекта нужно будет назначить ответственного для взаимодействия с московским ДИТ (департаментом информационных технологий).

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