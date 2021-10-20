Волгоград, 20 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области расширен перечень профессий для обязательной вакцинации от коронавируса. Изменения в постановление о профилактических прививках по эпидемическим показаниям внесла 20 октября главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора. Теперь в срок до 15 ноября 2021 года первую прививку или однокомпонентную вакцину необходимо получить работникам сфер услуг: сотовой связи; отдыха и оздоровления несовершеннолетних; организации массовых физкультурных и спортивных мероприятий; юридических, консультационных и типографских; страхования; аптек и ветеринарных организаций; клининговых услуг и услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации; ритуальных; охранных предприятий. Кроме того, в список включили граждан старше 60 лет, вахтовиков, волонтёров, военнослужащих и призывников, работников промпредприятий, организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также тех, кто проживает в организациях социального обслуживания.

Завершить вакцинацию от COVID-19 следует к 10 декабря 2021 года.

По данным регионального Роспотребнадзора за период с 19 сентября по 10 октября суточная заболеваемость увеличилась на 12,7%, летальность среди пациентов с подтверждённым коронавирусом составляет 3,25%.