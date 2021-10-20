Москва, 20 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Торговаться и договариваться с руководством Молдавии бесполезно, т.к. эта страна находится полностью под внешним управлением. Об этом 20 октября заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

ИА REGNUM Молдавия. Выбор

«Вряд ли в этой ситуации возможен торг. Молдавия сейчас, по сути, находится под внешним управлением, действия её властей не самостоятельны, — заявил политолог.

«Договариваться, возможно, следует с их хозяевами. Но если в Вашингтоне имеют определенную стратегию в нашем регионе, то поменять ее будет очень сложно», — пояснил Шорников.

«Вспомним период, когда Михаил Саакашвили был у власти в Грузии. Разве можно было с ним договориться и избежать нападения на Южную Осетию? Он был лишь исполнителем. То же сейчас и в Молдавии» — сообщил эксперт.

«К счастью, новая команда пока не блещет профессионализмом, они совершают ошибку за ошибкой, особенно во внутренней политике. Хотелось бы надеяться, что в ближайшее время им будет просто не до Приднестровья» — заключил политолог.

Напомним, что один из представителей нынешней молдавской власти, а именно Владислав Кульминский, сделал недавно заявил о том, что конфликт в Приднестровье будет разморожен.