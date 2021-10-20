Москва, 20 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В России продолжает расти смертность от коронавирусной инфекции, обновив предыдущий максимум. Это следует из свежей статистики оперативного штаба, опубликованной 20 октября.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

За последние сутки в стране скончались от ковида 1028 человек. Это абсолютный максимум за всю историю распространения вируса. Прежний самый высокий показатель был зарегистрирован 19 октября, тогда скончались 1015 человек.

Суммарная смертность от коронавирусной инфекции достигла 226 353 летальных исхода.

За сутки в Российской Федерации вылечились более 25,2 тыс. заболевших.