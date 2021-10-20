Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Введение в Санкт-Петербурге с 1 ноября QR-кодов для посещения общественных мест положительно отразилось на заработной плате курьеров, которые теперь могут рассчитывать на зарплату в 70−75 тыс. рублей. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Курьер доставки еды

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 ноября в Петербурге вступают в силу новые ограничения. Порезать общественные места петербуржцы и гости города смогут только при наличии действующего QR-кода о перенесенном COVID-19 или вакцинации от него. Нововведение напугало представителей бизнеса, которые вместо ожидаемой прибыли перед Новым годом готовятся считать понесенные убытки.

Однако положительную сторону от QR-кодов смогли найти курьеры. По данным аналитиков, количество вакансий для курьеров за последние пять рабочих дней в Петербурге заметно выросло по сравнению с первой неделей октября. Спрос на сотрудников служб доставки еды и непродовольственных товаров увеличился в три раза. Помимо этого, две трети вакансий предполагают полную занятость, а средняя зарплата составляет от 70 тыс. до 75 тыс. рублей.

Также выросло количество вакансий удаленной работы. За те же пять дней было опубликовано около 4 тыс. вакансий на дистанционную работу, что в два раза больше, чем в начале октября.

Напомним, с 1 ноября 2021 года в Петербурге QR-коды потребуется предъявлять при проходе на спортивные и физкультурные мероприятия, с 15 ноября — в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, музеях и на выставках, а также для участия в свадебных церемониях. С 1 декабря QR-код станет обязательным при посещении предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также при размещении в домах отдыха.

QR-код выдается по результатам прохождения полного курса вакцинации, либо в результате перенесенного заболевания, либо при наличии справки о медотводе от вакцинации.