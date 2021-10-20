Москва, 20 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в рамках «Часа субъекта РФ» 20 октября отметила качественную подготовку камчатской делегации и большую роль губернатора Камчатки Владимира Солодова в успешном развитии региона.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

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«Камчатка — удивительный, самобытный край, с заповедной природой. Здесь в мире и согласии живут представители многих национальностей. Во все времена Камчатка играла стратегическую роль в жизни нашей страны, еще в Крымскую войну гарнизон Петропавловска-Камчатского героически защищал рубежи. У Камчатки масса уникальных, конкурентных преимуществ, подаренных самой природой, для социально-экономического развития и комфортной жизни людей», — сказал Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации перечислила достижения региона в строительстве, рыбной промышленности, производстве, социальной инфраструктуре. Акцентировала, что главное — остановить отток населения, оперативно откликаться на проблемы людей.

«Вам, как начальнику Камчатки, нужно, чтобы каждый житель, даже отдаленного посёлка, видел реальную заботу и поддержку, не чувствовал себя живущим где-то на задворках страны. У вас есть современный продвинутый взгляд на развитие региона», — обратилась Валентина Матвиенко к губернатору Владимиру Солодову, добавив, что федеральные власти будут помогать и дальше.

Валентина Матвиенко «Очевидно, какую серьёзную, большую работу проводит губернатор Камчатского края для того, чтобы регион стал привлекательным и для ведения бизнеса, и для жизни. Видны серьёзные подвижки».

Как сообщало ИА REGNUM, В Совете Федерации 20 октября в рамках «Часа субъекта РФ» выступили губернатор Камчатского края Владимир Солодов и председатель Законодательного собрания региона Ирина Унтилова. Глава регионах рассказал не только о планах, но и о проблемах и попросил у сенаторов помощи.