Тбилиси, 20 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 57 301 исследования на SARS-CoV-2 выявили 5219 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 20 октября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 675 771 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 619 285 победили инфекцию, в том числе 2348 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9588 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 42 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5679 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1003.

Днём ранее в Грузии в ходе 56 555 исследований выявили 5739 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2082 человека, скончались 36 пациентов с COVID-19.