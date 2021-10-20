Москва, 20 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Удар ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника отработал в ходе учений экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба ЧФ.

Пуск ракеты комплекса «Калибр-ПЛ» с подводной лодки

«В рамках участия в межвидовом двустороннем тактическом учении войск Южного военного округа подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям «противника», роль которых выполняли тактические группы противолодочных и ракетных кораблей флота», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также подлодкой в границах полигона были отработаны действия по поиску и уничтожению надводных средств условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению субмариной при всплытии в надводное положение и по борьбе за живучесть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники противника на полигоне в Херсонской области, около границы с Крымом.