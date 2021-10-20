Вашингтон, 20 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. На ускорение доступа бедных стран к новому лекарству от коронавирусной инфекции благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтснаправит $120 млн. Об этом сообщается на сайте фонда.

Kjetil Ree Билл Гейтс и Мелинда Гейтс

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Уточняется, что речь идёт о таблетках, разработанных американской фармацевтической компанией Merck&Co.

«Сегодня мы выделяем 120 миллионов долларов на ускорение доступа стран с низким уровнем дохода к молнупиравиру. В случае одобрения молнупиравир — недорогой препарат, который может лечить COVID-19 лёгкой и средней степени тяжести, может помочь в борьбе с пандемией», — говорится в сообщении на странице фонда в Facebook.

Отмечается, что доступ к медикаментам бедные страны могут получить не ранее чем через год. Эта инициатива призвана сократить значительно сократить этот разрыв.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года США отказались делиться вакцинами от коронавируса с другими странами до тех пор, пока все граждане страны не будут вакцинированы. Бизнесмен Билл Гейтс отметил, что на данный момент партии вакцины получают преимущественно богатые страны и это пагубно влияет на общую ситуацию в мире. Гейтс сообщил, что он особенно обеспокоен этой проблемой и его фонд пытается решить её.