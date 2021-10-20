Москва, 20 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Врачи не вкалывают себе другие препараты под видом вакцин от коронавируса. Об этом 20 октября заявил глава Лиги защиты врачей Семён Гальперин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам эксперта, слухи о том, что врачи не вакцинируются, являются фантазиями. Тем не менее, в России высоким спросом пользуются фиктивные справки о получении прививки.

«В основе лежит недоверие. Но из-за него возникают фантазии. Врачи по-разному настроены. Кто-то делает вакцину, кто-то нет, но чтобы пустышки кололи — такого я не знаю», — сказал Гальперин.