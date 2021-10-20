Канберра, 20 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) теннисисты должны быть полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом 20 октября заявил министр по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Австралии Алекс Хоук.

Tim Reckmann Вакцинация

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«Рекомендации медиков заключаются в том, что все, кто прибывают в Австралию, должны будут пройти двойную вакцинацию», — сказал Хоук.

По его словам, это касается как теннисистов, которые будут играть на Australian Open, так и всех, кто хочет посетить Австралию.

Напомним, Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.