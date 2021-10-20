Москва, 20 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Недоверие населения в части эффективности и безопасности вакцин от коронавируса связано с недостатком информации. Об этом 20 октября заявил глава Лиги защиты врачей Семён Гальперин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Масла в огонь добавил также запрет на дачу интервью, который якобы негласно вводили в отношении медработников, в 2020 году, отметил Гальперин. И хотя сейчас это фактически не исполняется, доверия подобные слухи в пользу вакцинации не добавили.

«Я думаю, поражение в этой информационной войне произошло, потому что люди почувствовали, что они получают недостаточно информации. Можно было легко решить проблему доверия к вакцинам. Для этого достаточно было опубликовать результаты третьей фазы клинических исследований», — сказал Гальперин.