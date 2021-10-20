Сеул, 20 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. За минувшую неделю (с 10 по 16 октября) в Южной Корее выявили 3383 случая заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По их словам, 3380 или 99,9% случаев приходится на штамм «Дельта» («индийский» штамм), оставшиеся три случая приходятся на штамм «Альфа» («британский» штамм), «Бета» («южноафриканский» штамм) и «Гамма» («бразильский» штамм).

Известно, что 3245 случаев заражения локальные, ещё 138 случаев — завозные.

С декабря 2020 года в Южной Корее подтверждено 43 054 случая заражения новыми штаммами коронавируса. Из которых 39 583 случая заражения приходятся на «Дельта» штамм, 3293 случая — на «Альфа» штамм, 151 случай — на «Бета» штамм, 27 случаев — на «Гамма» штамм.