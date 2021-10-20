Тирасполь, 20 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В ходе 1824 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 561 случай заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 62 599 носителей SARS-CoV-2. Из них победил инфекцию 56 841 человек, в том числе 358 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1440 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 303 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 177 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 70 человек, скончались пять пациентов с COVID-19.