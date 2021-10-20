Москва, 20 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Совете Федерации 20 октября в рамках «Часа субъекта РФ» выступили губернатор Камчатского края Владимир Солодов и председатель Законодательного собрания региона Ирина Унтилова. Глава региона рассказал не только о планах, но и о проблемах и попросил у сенаторов помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Накануне в рамках проходящих в верхней палате парламента Дней Камчатского края в ряде комитетов Совета Федерации прошли расширенные заседания, посвященные социально-экономическим и экологическим вопросам развития региона.

Сенаторам на заседании представили видеоролик о Камчатке — регионе, в котором есть «свое министерство счастья, где комфортно жить и престижно трудиться».

Губернатор Владимир Солодов поделился планами и задачами на ближайшую перспективу, в числе которых первоочередная — развития здравоохранения, в том числе и в условиях пандемии коронавируса.

Глава Камчатки изложил не только проблемы в отрасли, но и успехи.

Так, идёт к завершению строительство долгостроя — краевой больницы, которою не могут сдать уже 15 лет.

Солодов попросил о поддержке Совета Федерации в нескольких вопросах, один из которых ликвидация ветхих, аварийных зданий, построенных в середине прошлого века. Как пример, здание детского отделения психоневрологического диспансера 1964 года постройки.

Также проблемная зона, требующая поддержки, — оказание услуг санитарной авиации. Но специфика распределения софинансирования не учитывает особенности северных регионов. При среднем по стране софинансирование 60% Камчатка получает лишь 27% из федерального бюджета на санавиацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации 19−20 октября проходят Дни Камчатского края, в рамках которых была открыта выставка проектов туристического и инвестиционного потенциала региона.