Брянск, 20 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Брянской области 20 октября впервые подтверждено 369 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем было выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 300 пациентов, зарегистрировано 15 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 71 428 носителей инфекции. Выздоровели 64 903 жителя, осложнения при COVID-19 стали смертельными для 1 689 пациентов.

За сутки лаборатории проверили 5 771 тест, в целом проведено 886 651 исследование на коронавирус.