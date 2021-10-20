Рабат, 20 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» намеревается производить марокканская лаборатория, с которой уже подписаны документы о сотрудничестве. Об этом 20 октября сообщил торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.

Volgograd.ru Вакцина «Спутник V»

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Как напомнил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ, в декабре минувшего года «Спутник V» был зарегистрирован для использования минздравом Марокко. При этом он уточнил, что во время прямых переговоров между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и государственными органами страны не удалось достичь согласия по некоторым вопросам.

«Однако в силу высокой эффективности российской вакцины марокканская сторона, теперь уже в лице частных игроков сферы, проявляет высокую заинтересованность в импорте и дальнейшей локализации «Спутника V». К настоящему времени определен партнер и подписаны документы о сотрудничестве с одной из основных марокканских производственных лабораторий, также обладающей широким присутствием в африканских странах», — сказал Цинамдзгвришвили.

Также он указал, что производство российского препарата в Марокко позволит вакцине выйти на рынки сбыта стран субсахарской Африки.

«Уверен, что позитивные новости о дальнейшем развитии взаимодействия не заставят себя ждать», — добавил торгпред России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Узбекистан доставили новую партию китайской вакцины Sinovac в объеме 864 тысячи доз.