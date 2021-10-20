Ташкент, 20 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Узбекистан 20 октября доставили новую партию китайской вакцины Sinovac в объеме 864 тысячи доз. Об этом сообщает Podrobno. uz со ссылкой на минздрав страны.

Minrex.gob.cu Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Журналисты издания отмечают, что данная вакцина разрешена в Турции, а также в двух европейских государствах — на Украине и в Албании.

«В результате общее количество ввезённых и произведенных вакцин от коронавируса составило 31 283 538 доз, из которых 24 300 975 доз уже использованы в процессе вакцинации», — отмечает издание.